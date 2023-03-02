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Ayrıkotu bitkisi cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor

Ayrıkotu diğer ismiyle ayrıkkökü bitkisi, cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor ve egzamanın iyileşmesinde önemli rol oynar.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 09:57
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Ayrıkotu bitkisi cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor

Ayrıkotu bitkisi cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor
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İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ayrıkotunun faydaları dikkat çekti.

Ayrıkotu diğer ismiyle ayrıkkökü bitkisi, cilt rahatsızlıklarına iyi geliyor ve egzamanın iyileşmesinde önemli rol oynadığı bildirildi.

AYRIKOTU BİTKİSİNİN FAYDALARI

-İdrar söktürür.

-Böbrek ve mesane taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur.

-Buralardaki iltihapları da giderir.

-Albümini atar.

-Nefrit ve nikriste de faydalıdır.

- Cilt rahatsızlıklarına iyi gelir ve egzamanın iyileşmesinde önemli rol oynar.

- Kanın toksik maddelerden temizlenmesine yardımcı olur.

- Romatizmadan kaynaklanan bulguların şiddetinin azaltılmasına destek olarak, rahatlatır.

-Yaz mevsiminde tüketilmesi ile susuzluğu ve harareti giderir.

-İçerisinde bulunan maddeler ile prostatın büyümesini engelliyor.

AYRIKOTU BİTKİSİ NEDİR?

Buğdaygillerden yabani bir bitkidir. Sarımtırak beyaz renkteki kökü kullanılır. İlkbahar ve sonbahar aylarında toplanıp, kurutulur. Mekkeayrığı denilen çeşidi de, ayrıkotunun özelliklerini taşır. Domuz ayrılığı ise, zararlıdır.

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