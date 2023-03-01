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Aspir bitkisinin yararları nelerdir

Halk arasında yalancı safran, boyacı safranı, Amerikan safranı gibi isimler ile anılır ve bazı durumlarda safran bitkisi yerine kullanılıyor. Peki diğer yararları?. İşte ayrıntılar

Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba - 07:59
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Aspir bitkisinin yararları

Aspir bitkisinin yararları nelerdir
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Papatyagiller familyasından gelen ve sert uzun bir gövdeye sahip olan aspir çiçeği; sarı, kırmızı, turuncu çiçekleri ve geniş yaprakları ile tanınan bir bitkidir. Dikenli gövdesi ve geniş yaprakları ile 50- 100 santimetreye kadar uzayabilir.

NERELERDE KULLANILIR?

Aspir bitkisinin renkli çiçekleri, boya sanayiinde gıda ve kumaş boyası üretiminde kullanılır. Tohumlarından elde edilen yağ ise ayçiçeği yağından daha kaliteli bir yağ olduğu için ayçiçeği yağı yerine yemeklik yağ olarak tüketilir. Aspir yağı; masaj yağı olarak kullanılabileceği gibi vernik, cila ve sabun üretiminde de kullanılır.

Aspir çiçekleri ayrıca çay olarak hazırlanır ve tıbbı amaçla da tüketilebilir. Aynı zamanda mutfakta da kullanılabilen aspir çiçeği pilavlara eklenir ve bazı bölgelerde çorba yapılır. Aspir bitkisinin posası ise protein açısından zengin olduğu için hayvan yemi yapılır.

ASPİR ÇİÇEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR

Kan dolaşımını hızlandıran aspir çiçeği, kandaki pıhtılaşmayı önlemektedir.

Harici kullanılan aspir çiçeği çayı, kızamık ve deri döküntülerine iyi gelir.

Kesin olmamakla birlikte aspir yağının kalp rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinmektedir.

Aspir çiçeği çayı adet düzensizliklerine karşı kullanılır ve adet söktürücü özelliği vardır.

Aspir yağı yenibahar yağı gibi masaj yağı olarak kullanılır ve zayıflamaya yardımcı olur.

ZARARLARI VAR MI?

Aspir bitkisi kan pıhtılaşması sorunu yaşayan kişiler için oldukça tehlikelidir. Özellikle kan sulandırıcı ilaçlar ile birlikte alınmaması gerekir. Bunun dışında hamile kadınların uzak durması gereken aspir çiçeği, doktora danışılarak tüketilmelidir ve zayıflama amacı ile kullanılacak ise kullanım dozuna dikkat edilmeli.

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