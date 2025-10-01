Ayşe Barım cezaevinden çıktı. İşte ilk görüntüsü

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden 248 günün ardından tahliye olan ünlü menajer Ayşe Barım, cezaevi çıkışında 9 ay sonra ilk kez görüntülendi!

Ayşe Barım için tahliye kararı çıktı

İlk röportajını Gazete Magazin ve TV8 muhabirlerine veren Ayşe Barım, 'Sevmeyi, sevilmeyi çok özledim' açıklamasında bulundu.

'DEVLETİM GÖRSÜN ARKAMDA KİMSE YOK'

Öte yandan Menajer Ayşe Barım avukatlarına haber dahi verilmeden Ayşe Barım Silivri Cezaevi dışında bir alana bırakıldı. Gazetecilerin yardımıyla en yakın akaryakıt istasyonuna götürülen Barım daha sonra yakınları tarafından oradan alındı.

Kameralara yansıyan görüntülerde karşılamak için yanında kimse olmadığı görülen Barım "Devletim görsün, arkamda kimse yok benim." dedi.