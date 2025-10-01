Ayşe Barım cezaevinden çıktı. İşte ilk görüntüsü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

248 günün ardından tahliye olan ünlü menajer Ayşe Barım, cezaevinden çıktı.

Gezi Parkı davası kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden 248 günün ardından tahliye olan ünlü menajer Ayşe Barım, cezaevi çıkışında 9 ay sonra ilk kez görüntülendi!

aysebarim.jpg

Ayşe Barım için tahliye kararı çıktıAyşe Barım için tahliye kararı çıktı

İlk röportajını Gazete Magazin ve TV8 muhabirlerine veren Ayşe Barım, 'Sevmeyi, sevilmeyi çok özledim' açıklamasında bulundu.

aysebarimsonhali.jpg

'DEVLETİM GÖRSÜN ARKAMDA KİMSE YOK'

Öte yandan Menajer Ayşe Barım avukatlarına haber dahi verilmeden Ayşe Barım Silivri Cezaevi dışında bir alana bırakıldı. Gazetecilerin yardımıyla en yakın akaryakıt istasyonuna götürülen Barım daha sonra yakınları tarafından oradan alındı.

aysebarimbenzinci.jpg

Kameralara yansıyan görüntülerde karşılamak için yanında kimse olmadığı görülen Barım "Devletim görsün, arkamda kimse yok benim." dedi.

Son Haberler
Etiyopya’da kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü
Etiyopya’da kilise inşaatında iskele çöktü: 30 ölü
Bakan Yerlikaya ‘Radar tuzağı mı var?’ sorusuna cevap verdi!
Bakan Yerlikaya ‘Radar tuzağı mı var?’ sorusuna cevap verdi!
G.Saray'da tarihi zafer sonrası Icardi’nin tavırları olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktı
G.Saray'da tarihi zafer sonrası Icardi’nin tavırları olay oldu! Sosyal medya ayağa kalktı
Siyasette sürpriz buluşma! Davutoğlu ile Babacan, Erdoğan'ın yanında oturdu
Siyasette sürpriz buluşma! Davutoğlu ile Babacan, Erdoğan'ın yanında oturdu
Öğretim üyesinden taciz skandalı! Üniversiteki iğrençliği mesajlar ortaya çıkardı
Öğretim üyesinden taciz skandalı! Üniversiteki iğrençliği mesajlar ortaya çıkardı