Ayşe Barım ölüm riskiyle karşı karşıya! Korkunç rapor ortaya çıktı...

Geçtiğimiz ocak ayında Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında 9 doktorun imzasını taşıyan tüyler ürperten bir sağlık raporu hazırlandı.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yapılan tetkikler sonucunda, hem kalp hem de beyin damarlarındaki ciddi hastalıkları nedeniyle Barım’ın cezaevi koşullarında yaşamasının hayati tehlike taşıdığı ifade edildi.

Avukatları, ani ölüm riski gerekçesiyle mahkemeye yeniden tahliye başvurusunda bulundu.

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RAPOR 9 UZMAN DOKTOR TARAFINDAN HAZIRLANDI

Başvurunun ardından Barım, tetkikler için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. 9 farklı uzmanın yer aldığı sağlık kurulu tarafından hazırlanan 2 Temmuz tarihli raporda, Barım’ın hem kalp hem de beyin hastalıklarının ani ölüm riski taşıdığı vurgulandı.

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ANİ ÖLÜM RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA

Hazırlanan raporda; Barım’ın kalbinde çok sayıda ciddi sorun bulundu. Kalp kasında anormal kalınlaşma (Hipertrofik Kardiyomiyopati), ileri mitral ve triküspit yetersizlik, sol atriyum dilatasyonu ve 60 mmHg’lik kritik LVOT basıncı gibi hayati risk taşıyan bulgular tespit edildi. Doktorlar, bu değerlerle birlikte Barım’ın kalbinin her an durabileceği, acil olarak kalıcı kalp pili (ICD) takılması gerektiğini belirtti. Avukatların aktardığına göre, cezaevi koşullarında bu müdahalenin yapılması mümkün görünmüyor.

TAHLİYE TALEBİ

Barım’ın avukatları, mahkemeye sundukları dilekçede, cezaevindeki koşulların müvekkillerinin hayati risk taşıyan sağlık sorunlarıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Dilekçede, “Geriye kalan tek ihtimal ölüm” denilerek şu ifadelere yer verildi:

Müvekkilimizin yalnızca bir değil, kalp ve beyin gibi iki hayati organa dair ölümcül rahatsızlıkları vardır. 1 ay içinde 4 kez bayılmış, birinde infaz koruma memurları tarafından yerde baygın halde bulunmuştur. Cezaevi koşullarında hızlı ve yeterli müdahalenin mümkün olmaması, ölüm riskini katlamaktadır.