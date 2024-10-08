Ayşenur Halil tehdit mi edildi, şantaj mı yapıldı? ‘Abilerinden çarpıcı açıklama’

Fatih’te geçtiğimiz günlerde Semih Çelik, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil’i yarım saat arayla vahşice öldürmüştü. Daha sonra boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etmişti. Ayşenur Halil’in abileri T24’e konuştu. Kardeşlerinin içine kapanık biri olduğunu söyleyen abiler, neden gittiğine dair, “tehdit mi edildi, şantaj mı yapıldı, hiç bilmiyoruz” dedi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Fatih’te 4 Ekim'de saat 16.00 sıralarında Semih Çelik (19), İkbal Uzuner (19) ve Ayşenur Halil’i (19) yarım saat arayla vahşice öldürmüştü. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik, öldürdüğü İkbal Uzuner’in başını kesip aşağı attı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı surlardan atlayarak yaşamına son vermişti.

“KEŞKE BEN ÖLSEYDİM”

Katil Semih Çelik’in babası polise verdiği ifadede, oğlunun daha önce intihara teşebbüs ettiğini söylerken, oğlunun bu yaz ayında ‘'Ben o kadar uzun yaşamayacağım’ şeklinde açıklaması olduğunu belirtti. Oğlunun 3 yıldır psikolojik sorunları olduğunu söyleyen anne ise "Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi" ifadelerini kullanmıştı.

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AYŞENUR’UN ABİLERİNDEN ‘TEHDİT Mİ EDİLDİ, ŞANTAJ MI YAPILDI?’

Bir açıklama ise Ayşenur Halil’in abilerinden geldi. T24’e konuşan abiler, kardeşlerinin içine kapanık biri olduğunu söylerken, “Hadi gel gezmeye gidelim dediğimizde evde kalacağım, dizi izleyeceğim derdi. Biz o çocuğun adını bile duymadık. Kardeşimin iki kedisi vardı, kendi sosyal medya hesaplarından hep kedi videoları paylaşırdı. Neden gitti, tehdit mi edildi, şantaj mı yapıldı, hiç bilmiyoruz. Biz İkbal’i de tanımıyorduk. Bize hiçbir şey söylemedi kardeşim” dedi.