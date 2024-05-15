Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu

Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu
Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
84 yaşındaki hayatını kaybeden usta sanatçı Ayten Gökçer bugün defnedildi.
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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 1

Usta sanatçı Ayten Gökçer, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba katıldı.

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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 2

7 kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusu Ayten Gökçer geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi.

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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 3

84 yaşındaki Gökçer bugün , Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 4

Cenaze görenine magazin, siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Cenaze törenine, Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba katıldı.

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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 5

Türk sinema ve tiyatro dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Ayten Gökçer'in eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.

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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 6

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 7

Usta oyuncunun asıl adı Ayten Kaçmaz’dır. 1940 yılında Ankara’da doğan Gökçer 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosuna alındı.

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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 8

Sinemaya ise 1965 yılında "Taçsız Kral" adlı filmle başladı.

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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 9

Daha sonra Gökçer tiyatroya ağırlık veren Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı.

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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 10
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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 11
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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 12
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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 13
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Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu 14
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