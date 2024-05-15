Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlandı. 7 Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusuydu

Usta sanatçı Ayten Gökçer, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine, Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba katıldı.
7 kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusu Ayten Gökçer geçtiğimiz günlerde yaşamını yitirdi.
84 yaşındaki Gökçer bugün , Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze görenine magazin, siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Cenaze törenine, Gökçer'in kızı Aslı Gökçer Oba katıldı.
Türk sinema ve tiyatro dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Ayten Gökçer'in eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedildi.
AYTEN GÖKÇER KİMDİR?
Usta oyuncunun asıl adı Ayten Kaçmaz’dır. 1940 yılında Ankara’da doğan Gökçer 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosuna alındı.
Sinemaya ise 1965 yılında "Taçsız Kral" adlı filmle başladı.
Daha sonra Gökçer tiyatroya ağırlık veren Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı.