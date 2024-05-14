Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer öldü mü?

'Yedi Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusu Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti.
AYTEN GÖKÇER KİMDİR?
Ünlü oyuncunun asıl adı Ayten Kaçmaz’dır. 26 Ocak 1940’de Ankara'da dünyaya gelen Gökçer, 1952’de Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başladı. 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosuna alındı.
Ayten Gökçer, sinemaya 1965 yılında "Taçsız Kral" adlı filmle başladı. Sonrasında tiyatroya ağırlık veren Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. Duayen isim 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. 1964 yılında tiyatrocu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında bir kızı var.
KAZANDIĞI ÖDÜLLER
1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:
1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü
1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü