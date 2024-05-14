Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer öldü mü?

'Yedi Kocalı Hürmüz'ün efsane oyuncusu Ayten Gökçer 84 yaşında hayatını kaybetti.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Ünlü oyuncunun asıl adı Ayten Kaçmaz’dır. 26 Ocak 1940’de Ankara'da dünyaya gelen Gökçer, 1952’de Ankara Devlet Konservatuarı'nın bale bölümüne başladı. 1958 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'nun sanatçı kadrosuna alındı.

Ayten Gökçer, sinemaya 1965 yılında "Taçsız Kral" adlı filmle başladı. Sonrasında tiyatroya ağırlık veren Ayten Gökçer, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. Duayen isim 1999 yılında "Yılan Hikayesi" adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. 1964 yılında tiyatrocu Cüneyt Gökçer ile dünya evine giren Gökçer'in Aslı Gökçer Oba adında bir kızı var.

KAZANDIĞI ÖDÜLLER

1988'de Devlet Sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. Gökçer'in kazandığı ödüllerden bazıları ise şöyle:

1966 - 1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

1970 - 1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü

1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü

1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü

1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü

1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın sanatçısı ödülü

1989 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1990 Türk Basın Birliği'nin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü

1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü

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