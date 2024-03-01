Ayva yaprağı mucizesi: Doğal sağlık kaynağı

AYVA YAPRAĞI NELER YAPAR?



Ayva, sindirim sistemi için faydalı bir meyvedir. Kabızlık gibi sorunları önleyerek bağırsak sağlığını korur. Kabuğuyla birlikte yenildiğinde metabolizmayı daha iyi çalıştırır. Gülgiller ailesinden olan ayva, C vitamini açısından zengindir.

Uzmanlar, vücudun gün içinde daha enerjik ve tok kalması için mevsiminde her gün bir ayva yenmesini öneriyor.

Yapılan çalışmalarda, kabuğu ve yaprağındaki vitamin ve minerallerin meyve özünden daha fazla olduğu tespit edilmiş.

Yaprağı, fenolik bileşik adlı bir madde içerir. Bu madde, mikroplara karşı savaşan bir özelliğe sahiptir. Bu nedenle, kabukları soyulmadan yenmesi tavsiye edilir.



AKCİĞERLERİNİZİ ARINDIRIYOR



İlkbal Gürpınar, Anadolu'da uzun yıllardır şifalı olarak yapılan ayva hoşafının nasıl yapıldığını anlattı. Son zamanlarda artan koronavirüse karşı korunmada bu doğal ilacın, özellikle akciğerlerin fonksiyonunu artırarak bağışıklığı güçlendirdiğini söyledi.

3 orta boy ayva

Bir buçuk litre su

4 keçiboynuzu

2 kök zencefil

2 çubuk tarçın

4-5 tane karanfil

Ayvaları iyice yıkayın ve küçük küçük doğrayın. Tencereye koyun ve üzerine suyu ekleyin. Kaynamaya başladığında, keçiboynuzlarını parçalayıp içine atın. Sonra zencefili küçük küçük kesip ilave edin. En son çubuk tarçın ve karanfilleri ekleyin ve iyice kaynatın. Hoşaf koyulaştığında ocaktan alın. Bardaklara doldurup günde 2 kere için.



AYVANIN FAYDALARI



Bu özelliği, ciltteki genç hücre sayısını artırarak kırışıklıkları önler.



Yüksek antioksidan sayesinde, vücuttaki serbest radikalleri ve kanser hücrelerini azaltır.



Kan basıncını düşürerek, yüksek tansiyon riskini azaltır. Böylece, kalp ve damar sağlığını da korur.



Gaz sorunu için haşlanmış ayva tüketilebilir. Sindirimi kolaylaştırmanın yanında, mide ve bağırsaklardaki fazla toksinleri idrar yoluyla atarak, vücudun toksin biriktirmesini engeller.



Mideyi arındırdığı için, mide kaynaklı ağız kokusunu da giderir. Ayrıca, ağız içindeki bakterilerin çoğalmasını önler ve tükürükte biriken mikropları temizleyerek, kötü kokuyu önler.

100 gramı 40 kalori olan ayva, kış diyetlerinde ilk sırada yer alır. Glikemik indeksi düşük olduğu için, kan şekerini yükseltmez. Bu nedenle, diyabet hastaları da gönül rahatlığıyla tüketebilir.

Fitokimyasallar sayesinde, bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı direnç sağlar. Vücudun günlük ihtiyacı olan C vitaminin yüzde 30'unu karşılar. Böylece, patojenler, virüsler ve bakteri hücrelerini vücuttan idrar yoluyla uzaklaştırır.



Kan içindeki oksijeni artırarak, kan dolaşımını sağlar. Böylece, saç köklerine kadar ulaşan sağlıklı kan hücreleri, saçların daha parlak ve güçlü olmasına katkıda bulunur.



AYVA YAPRAĞI ÇAYI NE İŞE YARAR?



Bir demliğe kaynar su koyun ve içine 20 kurutulmuş ayva yaprağı atın. 5 dakika boyunca kaynatın. Sonra yaprakları süzerek için.

Ayva yaprağı çayı, kilo vermeye yardımcı olan ideal bir çaydır. Metabolizmayı düzenleyerek, sindirimi kolaylaştırır. İçerdiği yüksek lif sayesinde, bağırsak fonksiyonlarını iyileştirir. Ancak, kabızlık yapabileceği için, fazla tüketilmemelidir.

İçeriğinde C vitamini, çinko, potasyum, bakır, demir barındıran ayva yaprağından elde edilen çay hücrelerin yenilenmesini destekler. Özellikle kanser ve tümör oluşumunun önüne geçer.

Üst solunum yolları hastalıklarında artan boğaz ağrıları ve enfeksiyonun neden olduğu durumları en aza indirir. Vücuttaki serbest radikalli hücreleri atarak bağışıklığı güçlendirir. Boğaz tahrişlerinde yatıştırıcı etkisi vardır.