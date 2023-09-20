Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmenler, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirildikten sonra Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti

Olay, Ayvacık ilçesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi ‘TCSG-84’, hareket halindeki lastik botu durdurdu.

Kaçak göçmenler geri gönderilecek

Lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, bunları Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirdi. Buradaki işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlerin hangi ülke vatandaşı oldukları ve ne zaman geri gönderilecekleri henüz bilinmiyor.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan kaçak göçmenlere karşı denetimlerini sürdürüyor.