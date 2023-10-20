Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik ekiplerince Ayvacık açıklarında düzenlenen operasyonda 41 kaçak göçmen yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-20’ tarafından durdurulan hareket halindeki lastik bot içinde 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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