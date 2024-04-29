Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun'la gittiği İskoçya'da ilk aşkıyla karşılaştı. Göz göze fotoğraf çektirdi

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Fikret Orman sevgilisi Tuğba Coşkun'la gittiği İskoçya'da ilk aşkıyla karşılaştı. Göz göze fotoğraf çektirdi
Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman'la Tuğba Coşkun aşkı devam ediyor. İkilinin İskoçya'ya tatile gittiği ortaya çıktı.

Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman, sevgilisi Tuğba Coşkun'la dolu dizgin aşk yaşıyor.

2019'da başmayan birliktelik 5 yıldır sürüyor.

Fikret Orman ve sevgilisi Tuğba Coşkun, İskoçya'ya tatile çıktı.

Tatil fotoğrafları da ortaya çıktı.

Sabah'dan Bülent Cankurt'un yazısına göre Orman, burada ilk aşkıyla karşılaştı.

Cankurt, "Yanında sevgilisi olmasına rağmen ilk aşkıyla göz göze fotoğraf çektirmekten de çekinmedi! Orman'ın ilk aşkını merak etmişsinizdir herhalde, hemen söyleyeyim; kara kartal! Evet biraz latife ettim ama Fikret Orman'ın ilk aşkı gerçekten kara kartal, yani Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

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