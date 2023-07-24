Ayvalık açıklarında sığınmacı operasyonu

Ayvalık açıklarında düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 16 sığınmacı yakalanırken 13 sığınmacı ise kurtarıldı.

RADAR TESPİT ETTİ

Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" tarafından lastik bot içinde bir grup yabancı uyruklu olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu "KB-4305" ve Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ile botu durduran ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 16 sığınmacıyı yakaladı.

MOTOR ARIZA YAPINCA YARDIM İSTEDİLER

Ekipler, diğer operasyonda ise Ayvalık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye hareket etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve Sahil Güvenlik Botu "KB-4305" ile lastik bottaki 13 sığınmacıyı kurtararak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.