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Ayvalık Belediyesi’nden depreme karşı adım

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi apartmanların altında bulunan marketlerde mimari projelerine aykırı uygulamalara ilişkin kontrollerini sıklaştırdı. Denetimlerde uygunsuz işlem gerçekleştiren yerlerin tespitinde ruhsat iptali, mühürleme ve hukuki işlemler gerçekleştirilecek.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:36
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Ayvalık Belediyesi’nden depreme karşı adım

Ayvalık Belediyesi’nden depreme karşı adım
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İHA'da yer alan habere göre, inşaat teknikerleri ve ruhsat zabıtasının tek tek dolaşarak kontrol ettiği birden fazla katlı binaların altında yer alan marketlerde denetimler gerçekleştiriliyor. Denetimlerde ekipler binaların ana taşıyıcı unsurları olan kolon ve kirişlerin son durumunu, proje uygunluğunu kontrol ediyor. Kontrollerin devamında apartmanların altında bulunan tüm işletmelere de denetimler yapılacak. Ekipler, denetimlerine belli periyodik aralıklarla devam edecek.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşların hayatını tehlikeye atan hiçbir projeye, hiçbir müdahaleye izin vermeyeceklerini söyledi. On bir ili etkileyen deprem felaketinin ve yaşanan acının bir daha hiçbir yerde tekrarlanmaması için herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Başkan Ergin, “Yaşanan büyük depremlerde ne yazık ki canımız çok yandı. Yaşadığımız bu acılardan mutlaka ders almalıyız. Biz Ayvalık Belediyesi olarak daha önce de gerçekleştirdiğimiz yapılardaki denetimlerimizi arttırdık. Ekiplerimiz sıkı bir şekilde yüksek katlı binaların zemin katlarındaki marketlerde kolon ve kiriş kontrolü gerçekleştiriyor. Hemşerilerimizin hayatını tehlikeye atacak hiçbir projeye, izinsiz hiçbir müdahaleye izin vermeyeceğiz. İzinsiz ve yasal olmayan herhangi bir müdahaleye rastlanması halinde hukuki adımlarımızı atacağız” dedi.

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