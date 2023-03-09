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Ayvalık'ta '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' sergisi

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi, Ayvalık Kültür ve Sanat Derneği’nin (AYKÜSAD) ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. 

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 10:54
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Ayvalık'ta '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' sergisi

Ayvalık'ta '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' sergisi
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ANKA'da yer alan habere göre, öğretmen Ayşe Tuba Demirhan yönetiminde düzenlenen ve 19 Mart akşamına kadar gezilebilecek serginin açılışını, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptı. Açılışta söz alan Başkan Ergin, şunları söyledi:

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”

“Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Lakin yine okuyoruz, sosyal medyada. 8 Mart günü kadın cinayetleri. Durmak bilmiyor. Onun için ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır’ diyoruz. İnşallah bütün cinayetler son bulur. Bu kadının sosyal hayattaki yerini daha garanti altına alması, onun yaşamını daha da kolaylaştırması için CHP ve Millet İttifakı’nın iktidarlığında da bunu daha da garanti altına alacağımızı düşünüyoruz. Kadının aile ekonomisine katkısını daha garanti altına alabilmek, emeğini ortaya koyabilmesi için şartların sağlanması için. Bunun sadece böyle günde konuşulmaması lazım bu bir devlet politikası. Yaşam biçimi olması lazım. Bizler de sizler de böyle bir günde buna dikkat çekebilmek için her sene bu programı yapıyorsunuz. Bu serginin açılmasında emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ayvalık'a yakışan da bu, emeğinize yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim iyi ki varsınız sağ olun.”

AYKÜSAD Başkanı Yaşar Akçay da şöyle konuştu:

“BAZI RESİMLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLECEK GELİR DEPREMZEDE ÇOCUKLAR İÇİN KULLANILACAK”

“Resim çalışması yapan arkadaşlarımızın hazırlamış oldukları eserlerden oluşuyor sergimiz. Bu yıla kadar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde gündüz sergi açılışımızı yapıyorduk, akşam da genelde opera sanatçılarının katıldığı konser organize ediyorduk. Ama geçtiğimiz yıl bir saldırı sonucu kaybetmiş olduğumuz 36 şehidimiz nedeniyle iptal ettik. Bu yıl da 6 Şubat’ta meydana gelen depremi neticesinde sayılarla ifade edemeyecek kadar çok insanımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içinde sadece resim sergimizi açarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü anacağız. Ayrıca atölyemizde sergi için yapılan bazı resimlerin satışından elde edilecek gelirin tamamı depremzede çocuklar için kullanılacaktır. Kadınlarımıza, analarımıza ve kızlarımıza en içten saygı sevgi şefkat duygularımızla bir armağan sunalım dedik. Yönetim kurulu adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.”

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