Ayvalık’ta 91 kaçak göçmen yakalandı

Ayvalık'ta, Sahil Güvenlik tarafından yapılan iki ayrı operasyonda; Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 43 kaçak göçmen kurtarılırken, 48 kaçak göçmen de yakalandı.

KAYNAK: İHA
Ayvalık’ta 91 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik tarafından ilk operasyonda; Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında bir lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisine ulaşıldı.

Hemen harekete geçen TCSG-905 ve KB-4510 isimli Sahil Güvenlik botları Yunanistan unsurlarınca botları patlatılarak Türk karasularına itilen 43 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekiplerin aynı gün gerçekleştirdikleri ikinci operasyonda ise; Ayvalık’tan Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmekte ola bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından görevlendirilen KB-111 botu kaçak göçmenleri durdurarak, ele geçirdi.

Her iki operasyonda toplam 91 kaçak göçmen Ayvalık’ın Cunda Adası’nda bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 91 kaçak göçmene Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yiyecek, giyecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarında yasal işlemlerin başlatıldığı göçmenlerin Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderilmesi bekleniyor.

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