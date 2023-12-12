Suriyeli kaçak göçmen 80 santimlik bıçakla yakalandı. Çocuğa nitelikli cinsel istismardan arandığı ortaya çıktı

Türkiye’ye kaçak yollarla giren Suriyeli ve Afgan kaçaklar Türkiye’nin başına dert olmaya devam ediyor. Genellikle kadınlara cinsel taciz, hırsızlık ve bıçaklı yaralanmalarla gündem olan kaçak göçmenlerden biri de Şanlıurfa’da ortaya çıktı.

Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçiler, yaya olarak Bahçelievler Mahallesi'nde yaptıkları rutin uygulamada şüphe üzerine durdurdukları Suriye uyruklu M.A.’nın üstünü aradı.

“REŞİT OLMAYAN ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR' SUÇUNDAN ARANIYORMUŞ”

M.A.'nın yapılan ‘Genel Bilgi Taraması’nda (GBT), "Reşit olmayan çocuğun nitelikli cinsel istismar" suçundan arandığı tespit edilirken, Görevli bekçi bu sırada şüphelinin elindeki bastonu fark ederek inceledi. Bastonun içinde gizlenmiş halde 80 santim uzunluğunda bıçak olduğunu belirleyen bekçi, baston bıçağa el koyarken, M.A., gözaltına alındı.