Ayvalık’ta bölgesel detaylı temizlik yapıldı

Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonunun ardından temizlik çalışmalarına hız verdi. Kentin genelinde seferberlik ilan eden ekipler, özellikle 150 Evler Mahallesi ve Kipa karşısındaki bölgelerde cadde ve sokakları baştan aşağı temizledi.

Turizm sezonu sonrası mesire alanları, sahiller ve tarihi sokaklarda çöp toplama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Ayvalık Belediyesi, temizlik hizmetlerini kendi kaynaklarıyla yürütürken, araç filosuna kattığı çöp taksileri ve süpürme araçlarıyla tüm kente ulaşmayı hedefliyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kentimizin temizliği ve güzelliği için sürekli bir çalışma ve teyakkuz içindeyiz" diyerek, yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte detaylı temizlik çalışmaları başlattıklarını belirtti. Başkan Ergin, "İki bayram tatili ve yoğun bir yaz sezonunun ardından her noktada temizlik çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın da çevre konusunda duyarlılık göstermesi, daha temiz bir Ayvalık için önemli" ifadelerini kullandı.