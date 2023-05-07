Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş İYİ Parti ve MHP hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Peki, Ayyüce Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş neden gündem oldu?

İyi Parti’nin Adana milletvekili adayı olan Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş, “Ülkücü kardeşlerim neden İyi Parti’de olduğumu çok iyi biliyor” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylık teklifini tereddütsüz kabul ettiğini anlatan Türkeş, ‘Türkeş misyonunu’ MHP’de göremediğini ve bu misyonu İyi Parti’de kendisinin temsil edeceğini ifade etti.

Tüm Türk milliyetçileri ve ülkücülerinin MHP yönetimine kırgın olduğunu ifade eden Türkeş, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetini hatırlatarak, “Böyle illegal olaylardan bahsedilen bir yerde Türkeş de olamaz, ülkücü misyon da olamaz” değerlendirmesini yaptı.

AYYÜCE TÜRKEŞ KİMDİR?

28.Dönem İYİ Parti Adana 1.Sıra Milletvekili Adayı Dr. Ayyüce Türkeş Taş, Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucusu olan Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’ in kızıdır.

2 Ekim 1977 Yılında Ankara'da Doğmuştur.

Eğitim: Marmara Üniversitesi (2003–2010), İstanbul Bilgi Üniversitesi (2001–2003), Bilkent Üniversitesi (1995–2000)

Eşi: Egemen Taş (e. 2012)

Ebeveynleri: Alparslan Türkeş

Kardeşleri: Yıldırım Tuğrul Türkeş

28.Dönem İYİ Parti Adana 1.Sıra Milletvekili Adayı Dr. Ayyüce Türkeş Taş Ekonomi ve Bankacılık uzmanıdır. 2012 yılında bilgisayar mühendisi Egemen Taş ile evlendi. Selinay ve Alsu adında iki kız çocuğu annesidir.