Bülent Uygun el sıkıştı

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, evinde Konyaspor'u ağırladı.

Yiğidolar, mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren tek golü 86. dakikada Rey Manaj kaydetti.

Bu sonuçla Sivasspor, puanını 48 yaptı ve 7. sıraya yükseldi.

Konyaspor ise 36 puanla 15. sırada yer alarak riskli bölgeden çıkamadı.

BÜLENT UYGUN'DAN GÜLDÜREN HAREKET

Asker selamıyla bir döneme damgasını vuran Bülent Uygun'dan bu kez farklı bir hareket geldi.

Geçtiğimiz haftalarda maç sonu röportajında yayıncı kuruluş kamerasına attığı bakışla çok konuşulan

Uygun, bu kez de Konyaspor maçı öncesi rakip teknik direktörle tokalaştıktan sonra kameraya tokalaşma hareketi yaptı.

Mücadelenin spikeri ise gülerek 'Bülent Uygun izleyenlerimize böyle selam verdi' ifadesini kullandı.

Bülent Uygun'un bu halleri izleyenleri güldürürken, video binlerce kez izlendi.