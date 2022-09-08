﻿Az kullanılmış ikinci el mazeret bulunur!

Moralinizi bozmayın, hiç utanmanıza sıkılmanıza gerek yok… Az kullanılmış ikinci el mazeretler getireceğiz size… Neticede, başkalarının 'zaaf' gibi gördüğü şeylerin aslında birer 'kahramanlık' ve 'fedakârlık' örneği olduğunu savunabilecek, bununla gurur duyacaksınız!..

Sakın endişe etmeyin!.. Uyduruk ama kutsal gerekçeler sayesinde yüzünüz kızarmayacak ev halkı karşısında!.. Rahat olun!.. Yine ihtiyacı olduğunda nasıl da koşa koşa sorumluluk aldığınızı pazarlayabileceksiniz!..

Artık eski rakiplerinizin övgüleri arşa doğru yükselecek!.. Vatan için yaptığınızın haklı gururunu yaşayacaksınız!.. Aslanlar gibi poz vereceksiniz!... Şüphe yok ki haklılığınızın anlaşılmış olmasından dolayı kendinizi çok güzel teselli edeceksiniz!..

Asla güzel şeyler düşünmekten vaz geçmeyin!.. Kendinizi kasmayın!.. Pembe hayaller kurun!.. Yarınları aklınızdan çıkarmayın!.. Eğlenin, gevşeyin, rahat olun!.. Hiç acıtmayacak inanın!.. İşte dedik ya, size az kullanılmış ikinci el mazeretler getireceğiz, bozdurup bozdurup harcayasınız diye!.. Zaten mazeretlerimiz hazır bile!.. Mesele zamanlamada!..

***

Eh, işin sırrı relaks olmakta!.. Tüm şahsiyetinizi ve beyninizi arka ceplerine indirdiğiniz önderleriniz var!.. Çare satan şefleriniz var… İsimli başkanlarınız var… Zorlu reisleriniz var… Görev süresi hiç bitmeyen abileriniz var... İmamlarınız var tartışılmaz!.. Sayın müdürleriniz var… İşte onlar sizin yerinize zaten en iyisini düşünürler!.. Ne gerekiyorsa yaparlar!.. Eksik yanlış olmaz!.. Orada, çelişki gibi gördüğünüz durumlar olabilir… Tasalanmayın!.. Umudunuzu kaybetmeyin!.. Rezil olmadan, yeniden insan içine çıkmanızı sağlayacak en asil mazeretleri de onlar üretip elinize verirler!..

Artık siz hayretler içinde başınıza geleni anlamaya çalışırken, onlar "Yaptım ama niye yaptım, sor hele" cümlesini çoktan tedavüle sokmuşlardır bile… Can sıkmaya gerek yok… Ağzınızı bozmaya da… Kalbinizi hep temiz tutacaksınız… Şener Şen'in filmindeki gibi, Bulgar sınırındaki gaddar polisleri ve amansız köpekleri atlattıktan sonra Münih diye İstanbul'a indirildiğinizde bile!.. İsterse Zaho'ya indirsinler, 'memleket ve hizmet aşkı'yla oraya Münih muamelesi yapacaksınız!..

***

Mutlaka şeytana dikkat edin… Daima içinize vesvese düşürmeye çalışacaktır… İşte o zaman 'dâvâ' için, 'memleket' için ve dahi 'bayrak' için silkinin ve kendinize gelin!..

Şartlar olgunlaştırılırken sabırlı olun!.. Avucunuza konmuş kutsal mazeretlerinizi mızrağın ucuna takıp, sizi bu âlemde alnı açık, başı dik gezdiren masalcı büyüklerinizin kimliklerini arabanızın tamponuna yazın "sağ olsun" temennisiyle!.. Rakiplerinizi çatlatın böylece!..

Tereddüde düşmeyin… Lakin sizin yerinize düşünenlerin varlığına şükretmeyi ihmal etmeyin yeter!.. Asla kalbinizi bozmayın!.. Rahatsızlık veren negatif enerji varsa uzaya postalayın!.. Işık ışık!..

Oysa biz de isterdik sizlere birinci el hiç kullanılmamış sıfır kilometre taze mazeretler verelim ama yok!.. Lâzım ama olsa vallahi dükkân sizin!.. Galiba daha önce kullanılmış olsa da başarısı ispatlı tesellilerdir bunlar!.. Uzun uzun şüpheyle bakmayın!.. Nedenine kafa yormadan keyif almaya çalışın!..

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Lüzumuna binaen bir fıkrayla devam edelim: Az önce Temel'le Dursun kumarhaneden çıkmışlar… Şaşkın durumdaki Dursun'un üzerinde sadece iç çamaşırları var… Temel'de ise o da yok… Israrlı kumarın bedelini her şeyi kaybederek ödemiş… Rezilliğin sonucu elleriyle edep yerlerini kapatmış vaziyette yürüyor…

Merakla Temel, Dursun'a dönüyor ve "Dursun senin en çok neyini beğeniyorum biliyor musun?" diye sorunca Dursun "Neyimi?" diyor… Artık çıplak Temel hemen içini döküyor: "Aga sen kumarda nerede bırakacağını çok iyi biliyorsun!.."

Şartlar ne olursa olsun, ne Temel olmak lâzım, ne de Dursun!.. Allah'tan Dursun işi sonuna kadar götürmemiş… Maalesef Temel götürmüş ama pişman olmuş!.. Adam istikamet sahibidir!.. Sonuna kadar gider!.. Israr eder değil mi?

Yani işin sırrı neymiş: Asla kasmayacağız!.. Şartsız yiyeceğiz olup biteni!.. Artık rahat olacağız!.. Ne yapıp edip gevşeklikten taviz vermeyeceğiz!.. Israrlı olacağız!.. Yarınlarda seçimler var… Onun için ambalajı düzgün yapmak lâzım: Rahat olalım, az kullanılmış ikinci el mazeretler ayrımsız herkese, hepimize hayırlı olsun!..