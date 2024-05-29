Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar

1- FIAT EGEA

Listenin zirvesinde bir diğer yerli üretim araç olan Fiat Egea bulunuyor. Dizeller açısından Egea’nın seçeneği daha çok. Üç ayrı gövde tipi, iki ayrı motor ve hem düz vites hem otomatik vitesli versiyonları var.

Sedan, Cross ve Cross Wagon kasalarına sahip Egea’nın, 1,3 litre hacimli 95 beygirlik motor 4,1 litre yakıt tüketimiyle en az yakan dizel unvanını alırken, bu versiyon sadece manuel vitesli sedan modelde bulunuyor.

1,6 litrelik 130 beygirlik motor ise otomatik şanzımanlı. Bu motoru kullanan sedanda tüketim 4,4, Cross versiyonda ise 4,6 olarak açıklanıyor. Dizel Fiat Egea’ların fiyat skalası düz vitesli sedanda 1.143.900 TL’den başlarken, en üst donanımlı Cross’ta 1.516.900 TL’ye kadar değişkenlik gösteriyor.