Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar

Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar
Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar

Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanan ülkelerden biri olan Türkiye'de araç sahipleri zam ya da indirim haberlerini yakından takip ediyor. Araç alırken az yakıt tüketme oranı sürücülerin en hassas oldukları notların başında geliyor. İşte en az yakan araçlar.

1/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 1

Bütçedeki açığı kapatmak için akaryakıta zam üstüne zam yapan hükümet sürücüleri canından bezdirmiş durumda. Bezen seriye bağlanan zamlar vatandaşlara "Yeter artık" dedirtiyor.

"Bir araç alayım ayağımı yerden kessin" diyenler öncelikle model yerine artık alacakları aracın yakıt tüketimine bakıyor.

İşte dizel araç almayı düşünenlere çok yolu az motorinle giden araçları şöyle sıraladık.

2/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 2

10- HYUNDAI TUCSON

Listemizin 10’uncu sırasında, geçen hafta Türkiye’de de satışa sunulan Hyundai’nin C-SUV kategorisindeki modeli Tucson yer alıyor. Yeni Tucson, Türkiye’de iki motor seçeneği ve beş farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Listeye aldığımız 1,6 litrelik dizel motor seçeneği 136 beygir güç üretiyor. Otomatik vitesli aracın 100 km’de yakıt tüketimi ortalama 5,6 lt. Satış fiyatıysa, 1.950.000 TL.

3/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 3

9- SKODA OCTAVIA

Octavia, bu listenin her açıdan “en” modeli. En büyük motorlusu, en iyi çekişlisi, en güçlüsü ve en pahalısı. Dizel otomatik vitesli Octavia Sedan’ın yakıt tüketim değeri 100 km’de 5,6 lt. Aracın satış fiyatıysa 3.250.000 TL’den başlıyor.

4/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 4

8- OPEL GRANDLAND

SUV segmentinin temsilcisi Opel’in Granland’i de dizel motor seçeneği sunan bir başka model. Yeni neslinin bu yıl sonunda yollara çıkması beklenen Granland’in 1,5 litrelik 130 beygir gücündeki dizel motoruyla ortalama yakıt tüketimi 5,5 lt ve satış fiyatı da 2 milyon TL’nin birüz üstünde.

5/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 5

7- PEUGEOT 508

Peugeot listemizde aynı motoru kullanan iki ayrı modelle yer alıyor. Bunlardan ilki D segment sedan modeli olan 508. Ülkemizde sadece dizeli satılan 508’in otomatik şanzımanla kombine edilmiş BlueHDi adlı 1,5 litre hacimli motoru 130 beygir güç üretiyor. Aracın yakıt tüketim verisi 5,1 litre ve baz versiyonunun etiketi 2.045.000 TL.

6/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 6

6- PEUGEOT 2008

Diğer Peugeot modeliyse, B-SUV kategorisindeki araç 2008. Lüks araç 1,2 litrelik benzinli ve 508 modelinde de kullanılan 1,5 litrelik dizel motor seçenekleriyle satılıyor. 1.270 kg ile bu model 508’e göre yaklaşık 200 kg daha hafif, bu da yakıt tüketimine yansıyor. 2008’in 100 km’de sarfiyatı 5,0 litre ve satış fiyatı 1.650.000 TL.

7/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 7

5- DACIA DUSTER

Ekonomik yakıt tüketimi ve satış fiyatı gibi etkenlerle, konforu nispeten daha az olsa da Dacia Duster yıllardır ülkemizin en çok satan modellerinden biriydi. Benzinli üç, LPG’li bir ve dizel iki seçeneği bulunan Duster’ın, sadece bir benzinli versiyonu otomatik vites, diğer tümü manuel şanzımanlı. Dizelde en az yakan versiyonu ise düz vitesli 4x2 çekişli olanı. 100 km’de ortalama yakıtı 4,9 lt olan aracın satış fiyatı da 1.555.000 TL.

8/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 8

4- FORD FOCUS

1998’den beri Ford’u C sınıfında temsil eden Focus modelinin dizel modeli, otomatik vitesli ve 1,5 litrelik motoruyla 115 beygir gücünde. Yakıt tüketim verisi sedan, hatchback ve steyşın için sırasıyla 4,8, 4,9 ve 5,0 litre olarak açıklanıyor. Almanya’da üretilen Focus’un sedan baz versiyonunun fiyatı 1.567.400 TL. En pahalı versiyon ise Active X paketli steyşın, o da 1.691.100 TL.

9/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 9

3- CITROËN C-ELYSEE

Citroën C-Elysee, bir alt orta sınıf otomobil olarak nitelenebilir. Sadece düz vitesli üretilen C-Elysee’de 1,5 litre hacimli 100 beygir güçlük motor bulunuyor. 100 km’de 4,7 litre yakıt tüketimi ile ilk üçe giren model, 1.020.000 TL’lik fiyatıyla da listemizin en ucuzu.

10/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 10

2- RENAULT MEGANE SEDAN

Türkiye’nin yakından tanıdığı bir model olan Megane Sedan, dünyada sadece Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretiliyor ve Bursa’dan ihraç ediliyor. Benzinli motorun manuel ve otomatik vites alternatifleri bulunurken, dizel motor sadece otomatik şanzımanlı. Yakıt tüketim verisi 4,6 litre olan dizel versiyon ikinci donanım seviyesinden satışa sunuluyor ve fiyatı 1.618.900 TL.

11/11
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar 11

1- FIAT EGEA

Listenin zirvesinde bir diğer yerli üretim araç olan Fiat Egea bulunuyor. Dizeller açısından Egea’nın seçeneği daha çok. Üç ayrı gövde tipi, iki ayrı motor ve hem düz vites hem otomatik vitesli versiyonları var.

Sedan, Cross ve Cross Wagon kasalarına sahip Egea’nın, 1,3 litre hacimli 95 beygirlik motor 4,1 litre yakıt tüketimiyle en az yakan dizel unvanını alırken, bu versiyon sadece manuel vitesli sedan modelde bulunuyor.

1,6 litrelik 130 beygirlik motor ise otomatik şanzımanlı. Bu motoru kullanan sedanda tüketim 4,4, Cross versiyonda ise 4,6 olarak açıklanıyor. Dizel Fiat Egea’ların fiyat skalası düz vitesli sedanda 1.143.900 TL’den başlarken, en üst donanımlı Cross’ta 1.516.900 TL’ye kadar değişkenlik gösteriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Otomobil satışında tüm sistem sil baştan değişti. Son tarih verildi
Otomobil satışında tüm sistem sil baştan değişti. Son tarih verildi
Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor
Otomobilde indirim kampanyası başladı. 150 binden başlıyor 300 bine kadar çıkıyor
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı
Yakıt tüketimi en az olan 5 otomobil. Satış fiyatları da açıklandı
Alman medyasından Togg'a övgü
Alman medyasından Togg'a övgü
Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü
Skoda’dan büyük indirim müjdesi. Fiyatı 210 bin lira birden düştü
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi
Otomobil fiyatları düşecek! Tarih verildi