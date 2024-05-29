TEM'de inek istilası. Polis ekipleri peşlerine düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA
TEM'de inek istilası. Polis ekipleri peşlerine düştü

TEM Otoyolu'na çıkan inekler sürücülere zor anlar yaşatırken polis ekipleri trafiği tehlikeye sokan ineklerin peşine düştü.

Sahibinden kaçan inekler TEM Otoyolu'na girince araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Trafiği tehlikeye düşüren ineklerin peşine polis ekipleri düşerek yakalamaya çalıştı.

Sahibinden kaçan inekler bir anda Esenyurt'ta TEM Otoyolu'na girdi. Yolun ortasına kadar gelerek araçlara aldırış etmeden yürüyen inekler sürücülerin önünü kesti.

Önlerinde duran inekler nedeni ile bazı sürücüler uzun süre durdu. Kimi sürücüler ise korna çalarak inekleri korkutmaya çalıştı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise inekleri yakalayarak yoldan çıkarmaya çalıştı.

TEM'deki inek istilası vatandaşların cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.

İlgili Haberler
Borsa günü düşüşle tamamladı. En çok hangi hisseler kaybettirdi
Eşinden helallik isteyen imam canına kıydı
Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Tarihin en yüksek sıcaklık rekoru
Az yakan dizel araçlar ve fiyatları. Araç alırken kazanın motorini kokluyorlar
Zeynep Bastık’ın aşkı ortaya çıktı. Sevgilisinden yeni ayrılmıştı
Son Haberler
Kırmızı ete bayram öncesi büyük indirim. Fiyatları gören kasaplara koştu Ekonomi
Kırmızı ete bayram öncesi büyük indirim. Fiyatları gören kasaplara koştu
Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek. Yeni tarife ortaya çıktı Gündem
Az kullanan az çok kullanan çok ödeyecek. Yeni tarife ortaya çıktı
MSB duyurdu. 2024’ün ilk 5 ayında 1092 terörist etkisiz hale getirildi Gündem
MSB duyurdu. 2024’ün ilk 5 ayında 1092 terörist etkisiz hale getirildi
Ormanlık alanda yürüyüş yaparken yaban kedisine rastladıklar Video
Ormanlık alanda yürüyüş yaparken yaban kedisine rastladıklar
Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü ‘tek ve asli kusurlu’ bulundu Gündem
Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü ‘tek ve asli kusurlu’ bulundu
Aziz Yıldırım Mourinho'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Anlaşmanın detaylarını verdi Spor
Aziz Yıldırım Mourinho'nun İstanbul'a geliş tarihini açıkladı. Anlaşmanın detaylarını verdi
Göz renkleri farklı olan köpek mahallenin maskotu oldu "Van köpeği" Video
Göz renkleri farklı olan köpek mahallenin maskotu oldu "Van köpeği"