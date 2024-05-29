TEM'de inek istilası. Polis ekipleri peşlerine düştü

Sahibinden kaçan inekler TEM Otoyolu'na girince araçlar ilerlemekte güçlük yaşadı. Trafiği tehlikeye düşüren ineklerin peşine polis ekipleri düşerek yakalamaya çalıştı.

Sahibinden kaçan inekler bir anda Esenyurt'ta TEM Otoyolu'na girdi. Yolun ortasına kadar gelerek araçlara aldırış etmeden yürüyen inekler sürücülerin önünü kesti.

Önlerinde duran inekler nedeni ile bazı sürücüler uzun süre durdu. Kimi sürücüler ise korna çalarak inekleri korkutmaya çalıştı. Bölgeye gelen polis ekipleri ise inekleri yakalayarak yoldan çıkarmaya çalıştı.

TEM'deki inek istilası vatandaşların cep telefonu kameraları ile anbean kaydedildi.