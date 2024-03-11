Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait İHA'yı etkisiz hale getirdi

Azerbaycan ordusu, Azerbaycan’ın Tovuz ili sınırında tespit edilen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdi. Konuyla ilgili Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerel saatte 12.10 sıralarında Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne ait bir İHA’nın Azerbaycan’ın Tovuz ilinin Esrik yerleşkesindeki Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapmaya çalıştığı tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, İHA’nın Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.