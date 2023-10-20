Azerbaycan Türkü Turan Manafzade'den muhteşem 100. yıl marşı. Cumhuriyet’in 100. yılı için bestelediği marş 10. yıl marşı kadar beğenildi

Editör: Osmancan Erok

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu, Türk Milleti’nin yücelttiği Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim’de 100 yaşına girecek. Cumhuriyet’in 100.yılı, tüm Türkiye’de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Özel etkinliklerin yanı sıra, bugün için pek çok marş da bestelendi. Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı için hazırladığı marş sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Aynı zamanda Azerbaycan'ı dünya sahnelerinde temsil eden en genç kadın orkestra şefi olan Manafzade'nin “Türkiye 100” adlı marşını dinleyen ve çok beğenen kullanıcılar, marşı defalarca kez dinlediğini vurguladı.

İŞTE MARŞIN SÖZLERİ:

“Türk’üz biz Türk

Önderimiz Atatürk.

Şanlı tarihimiz

Hep cesur, asil ve hür.

Tarihler, destanlar yazan, ey aziz milletim

Payidar ol Cumhuriyetim!

Denizde, havada, karada gücün yeter

Bayrağın nesillerden nesillere geçer

Sonsuz sevgi ve minnet ile

El ele, kalp kalbe

Başın dik yaşa, canım Türkiyem!”

Söz&Müzik: Turan Manafzade

TURAN MANAFZADE KİMDİR?

Azerbaycan’ı dünya sahnelerinde temsil eden en genç kadın orkestra şefi olan Turan Manafzade, 1991 yılında Bakü'de doğdu. Azerbaycan Devlet Sanatçısı piyanist İslam Manafov’un kızı olan Manafzade, orkestra şefliğinin yanı sıra piyanist olarak bugüne kadar Almanya, Avusturya, İtalya, Amerika, Belçika, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İspanya, İsviçre, Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye, Romanya, Özbekistan ve birçok ülkede konserler vermiştir.

Uluslararası müzik yarışmaları birincisi Manafzade, 2012 yılında MSGSÜ Devlet Konservatuarı’nda Doç. Nurferi Onur'un piyano lisans sınıfından mezun olmuştur.

Boris Petrushansky ve Tamara Poddubnaya'nın piyano masterclass’larına katılmış, 2012 yılında Avusturya'nın Salzburg şehrinde düzenlenen Uluslararası Yaz Müzik Akademisinde elemeleri geçerek Dimitri Bashkirov’la piyano çalışmalarına katılmıştır.

2014 yılında girmeye hak kazandığı MSGSÜ Orkestra Şefliği lisans eğitiminde Antonio Pirolli, Naci Özgüç ile şeflik çalışmaları yapmış ve 2019 yılında bölümden mezun olmuştur.

2017 yılında İzmir'de düzenlenen şeflik masterlcass'ında elemeleri geçerek Rengim Gökmen ile şeflik çalışmalarına katılmış ve KODA orkestrası ile konser vermeye hak kazanmıştır.

Turan Manafzade, 2019 Ocak ayında Viyana’nın “Muth” konser salonunda “Yeni Yıl” konserinin şefliğini yapmak üzere davet almış, 2019 Mayıs ayında ağabeyi Abuzar Manafzade’nin dünyada Balaban milli çalgı aleti için bestelediği ilk Balaban konçertosunun Bakü prömiyerinin orkestra şefliğini yapmıştır.

2019 yılında gerçekleşen TANAP projesinin açılış töreninde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ailesiyle birlikte özel piyano konseri vermiştir.

2019 yılında başladığı Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Fakültesi yüksek lisans eğitimini, ‘’Dijital Dönüşümün Sanat ve Sanatçı Faaliyetlerine Etkisi’’: COVID-19 Üzerine Bir Araştırma’’ başlıklı teziyle 2021 Şubat ayında başarıyla tamamlamıştır.

2022 yılında kendi kurduğu ''Turan Orkestrası'' ile konserler veren Manafzade, Ağustos ayında Limak Filarmoni Orkestrası'nın davetiyle orkestra şefi olarak Aspendos konserini yönetmiş, Eylül ayında Brüksel Avrupa Parlamentosu'nun ''Yehudi Menuhin'' salonunda özel piyano konseri gerçekleştirmiş, Unesco'nun Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçilikleri'nin davetiyle Paris Unesco'da tenor Murat Karahan ile birlikte konser vermiş, Kasım ayında Türk Devletleri Teşkilatı'nın Semerkant zirvesinde Uluslararası Türk Kültürü ve Mirası Vakfı'nın himayesinde ve Manafzade'nin müzik direktörlüğünde başlatılan ve ilk konserini First Lady'lere verdiği ''7 Güzel'' projesiyle tüm dünyada konserler vermeye devam etmektedir.

Manafzade, aktif müzik hayatına şef, piyanist ve besteci olarak farklı ülkelerde gerçekleştirdiği solo ve farklı projeleriyle yer aldığı konserlerle devam etmektedir.