İran’da Azerbaycan-Ermenistan zirvesi

İran, Türkiye ve Rusya dışişleri bakanları Azeri ve Ermeni mevkidaşları ile bugün iki ülke arasında barış anlaşması gerçekleştirilmesine yönelik süreci görüşmek üzere Tahran’da bir araya gelecek.

İran ve Rusya devlet medyalarında yer alan haberlere göre bugün gerçekleşecek görüşme, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçen ay Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesine başlattığı operasyonun ardından gerçekleşen ilk görüşme olacak.

İran devlet haber ajansı IRNA, dışişleri bakanlığına dayandırdığı haberde, ülkelerin “bölgeden olmayan ülkeler ve Batılı ülkelerin müdahalesi olmadan” bölgesel konuları ele almak istediklerini belirtti. Bu ifadenin, Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış anlaşması arayışına dahil olması Moskova’yı rahatsız eden ABD ve Avrupa Birliği’ne (AB) bir gönderme olduğu düşünülüyor.

Kendisini Azerbaycan ve Ermenistan arasında güvenlik garantörü olarak gören Rusya’nın sahip olduğu nüfuzun, Ukrayna savaşı nedeniyle zayıfladığı düşünülüyor. (Reuters)