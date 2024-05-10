Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları "barış anlaşması" için Kazakistan’da görüştü

Kaynak: AA
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları "barış anlaşması" için Kazakistan’da görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, barış anlaşması müzakereleri kapsamında Kazakistan’ın Almatı şehrinde bir araya geldi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ile Mirzoyan arasındaki görüşme, Almatı’da 1991 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında sınırların belirlenmesine ilişkin ilkelerin onaylandığı Alma-Ata Deklarasyonu’nun imzalandığı Dostluk Evi binasında gerçekleşti.

Görüşmeye ev sahipliği yapan Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu, Almatı’da BDT ülkelerinin geleceği için önemli kararlar alındığını belirterek, “Bu bağlamda Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki bugünkü müzakerelerin Almatı’da yapılması yönünde teklifte bulunması son derece semboliktir” dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, görüşmenin barış anlaşmasının hazırlanması sürecinin önemli bir parçası olduğunu belirtirken, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise bölgedeki tüm ulaşım engellerini kaldırmaya hazır olduklarını söyledi.

Tarafların, Almatı’daki müzakereleri yarın da sürdürecekleri bildirildi.

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