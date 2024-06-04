Azerbaycan ve Eskişehirli öğrenciler arasında mektup dostluğu

Kaynak: Haber Merkezi
Azerbaycan ve Eskişehirli öğrenciler arasında mektup dostluğu

Azerbaycan’dan bir öğretmen, Eskişehir’deki bir öğretmenle iletişime geçerek öğrencileri arasında dostluk bağı kurmak için her öğrenci, karşı taraftaki bir öğrenciye mektup yazdırdı. Azerbaycanlı öğrencilerin heyecan dolu anları, öğretmenleri tarafından kameraya alındı ve bu yürek ısıtan görüntüler büyük beğeni topladı.

Azerbaycan'dan bir öğretmen, Eskişehir'den bir meslektaşıyla iletişime geçerek öğrencileri arasında anlamlı bir dostluk bağı kurdu. Bu güzel proje kapsamında, her iki şehirdeki öğrenciler birbirlerine mektup yazarak kültürel ve duygusal bir bağ oluşturdu.

Azerbaycan Türkü öğrenciler, Eskişehir'deki arkadaşlarına yazdıkları mektupları büyük bir heyecanla kaleme aldılar. Öğrencilerin bu heyecan dolu anları, öğretmenleri tarafından kameraya kaydedildi. Görüntülerde, öğrencilerin mektuplarını aldıklarında yaşadıkları sevinç, heyecan ve merak dolu anlar görülüyor.

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