ATM'de mahsur kalan yavru kedi hayvanseverleri korkuttu

Bartın'ın Yalı bölgesinde bulunan bir bankaya ait ATM'den gelen miyavlama sesi üzerine harekete geçen hayvanseverler, polis, AFAD ve banka yetkililerine ulaşarak yardım istedi.

Bir süre sonra yavru kedinin sesinin kesilmesi, aşırı sıcaklar nedeniyle kedinin telef olduğunu düşündürdü. Anne kedi ise bitkin bir halde ATM'nin önünden hiç ayrılmadı ve adeta yavrusunun kurtarılması için vatandaşlardan yardım istedi. Dışarıda bekleyen diğer yavru kedi de ATM'nin önünde saatlerce bekledi.

Yavruyu bir an önce kurtarmak isteyen hayvanseverler, sosyal medya üzerinden yaptıkları yayınlarla yetkililerden yardım istedi. Banka güvenlik görevlilerinin gelmesiyle ATM'nin kapısı açıldı. Yavru kedinin sağ salim olduğunu gören hayvanseverler büyük sevinç yaşadı. Bir kişi, yavru kediyi kucağına alarak dışarı çıkardı. Yavru kedi, annesi ve kardeşiyle buluşturuldu.

Yavru kedinin aç olduğu ve annesinin emzirmesine izin vermediği görüldü. Vatandaşlar, yere döktükleri kedi mamasıyla yavru kediyi doyurmaya çalıştı. Yavru kedinin, para sevkıyatının yapıldığı anlarda ATM'ye girdiği tahmin edildi. Bir hayvansever, yavru kedi, kardeşi ve annesini de alarak bölgeden uzaklaştı.