Azerbaycan'a ‘eğitim merkezi’ ve ‘fidanlık tesisi’ için 250 milyon TL hibe. Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak: İHA
Azerbaycan'a ‘eğitim merkezi’ ve ‘fidanlık tesisi’ için 250 milyon TL hibe. Resmi Gazete'de yayımlandı
Resmi Gazete'de yayımlanan antlaşmaya göre Türkiye, Azerbaycan'a ormancılık eğitim merkezi ve fidanlık tesisi inşası için 250 milyon TL hibe edecek.

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Cebrayıl kentinde kurulacak olan Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Eğitim Merkezi ve Fidanlık Tesisi Projesi” kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Hükümeti arasında imzalanan hibe desteğine ilişkin Milletlerarası Antlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan anlaşmaya göre Türkiye, Azerbaycan’a projenin finansmanında kullanılmak üzere 250 milyon TL hibe edecek.

Azerbaycan, proje maliyetinin 250 milyon TL’yi geçmemesi halinde ise kalan miktar üzerinde herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.

Hibe edilen miktarın danışmanlık bedeli tutarı da 20 Milyon TL’yi geçemeyecek.

Yüklenici firma, Türk menşeli ve/veya en az yüzde 51 hissesi Türk firmasına ait olan Azerbaycan -Türk ortaklığı müteahhitlik firmaları arasından belirlenecek.

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