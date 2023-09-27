Azerbaycan'da şehit olan askerlerin aziz hatırasını 'Hâr-ı Bülbül' ile andılar

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altındaki toprakların kurtarılması için 27 Eylül 2020'de başlattığı 44 günlük İkinci Karabağ Savaşı'nın üçüncü yılı geride kaldı. Savaşta hayatını kaybedenler için Şehitleri Anma Günü dolayısıyla 2. Fahri Hiyaban'daki şehitlikte anma töreni gerçekleştirildi. Törende Azerbaycan AZAL pilotları da göklerde duygusal anlara imza attı. Pilotlar, havada har-ı bülbül çiçeği sembolünü çizdi.

HASRET VE AYRILIĞIN SEMBOLÜ: HAR-I BÜLBÜL

"Sarı bülbül" olarak da bilinen "har-ı bülbül", Azerbaycan'da 2020 yılındaki Dağlık Karabağ Savaşı'nda ölen askerlerin sembolü olarak kabul ediliyor. Karabağ Savaşı’nın başladığı günden itibaren har-ı bülbül, Azerbaycan halkının mücadelesinin sembolü haline geldi. Karabağ'ın işgalinden sonra har-ı bülbül, Azerbaycanlılar için hasret ve ayrılık sembolü oldu.