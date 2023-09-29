Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' dağıldı, Ermeni spiker gözyaşlarını tutamadı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetiminin yöneticisi Samvel Şahramanyan, bölgedeki zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını açıkladı.

Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığı sona erer." ifadesi yer aldı.

Kararnamede, bölgedeki Ermenilerin Azerbaycan Cumhuriyeti'nin sunduğu yeniden entegrasyon koşullarına uygun olarak Karabağ'da kalma veya ayrılma konusunda bağımsız ve bireysel karar vereceği kaydedildi.

SPİKER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yaşanan gelişme dünya gündeminde de yer aldı.

Bir televizyon kanalında kararı canlı yayında anlatan kadın spiker, gözyaşlarını tutamadı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.