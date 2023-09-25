Azerbaycan'dan Macron'a tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hacızade, "Kitlesel katliamlara maruz kalan Azerbaycanlıların hakları konusunda yorum yapmayan Fransa'nın şimdi Ermenilerin haklarını savunması, iyi niyetli olmadığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

KAYNAK: AA
Azerbaycan'dan Macron'a tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ermenistan'ı destekleyen, ülkesini ise suçlayan açıklamalarına, "Yaklaşık 30 yıldır hakları ihlal edilen, topraklarından sürülen ve kitlesel katliamlara maruz kalan Azerbaycanlıların hakları konusunda herhangi bir yorum yapmayan Fransa'nın şimdi Ermenilerin haklarını savunması, Fransa'nın iyi niyetli olmadığını gösteriyor." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Macron'un Fransız televizyon kanalına verdiği röportajda bölgedeki durumu çarpıtarak çifte standart ve garaz örneği sergilediğini bildirdi.

Fransa'nın kendisini insan hakları ve uluslararası hukuk savunucusu olarak gösterdiğini belirten Hacızade, "Fransa'nın, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni ayrılıkçılığını destekleyerek jeopolitik rekabet ve oryantalizme dayalı sömürge politikasını Güney Kafkasya bölgesinde uygulamaya çalışması, Azerbaycan ile Ermenistan meselesinde Hristiyanlık faktörünü öne çıkarması ve çatışmaya dini faktörle yaklaşması, tehlikeli ve kabul edilemezdir." ifadesini kullandı.

"OPERASYONDA İNSANCIL HUKUKUN TÜM KURALLARINA UYULDU"

Hacızade, 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında bulunan toprakların kurtarılması ve ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden tesis etmek amacıyla yürütülen operasyonun Azerbaycan'ın uluslararası hukukla belirlenmiş meşru hakkı olduğunu vurgulayarak, "19-20 Eylül'de Azerbaycan arazilerindeki Ermeni silahlı güçlere karşı yapılan antiterör operasyonunda uluslararası insancıl hukukun tüm kurallarına uyulmuş, bu durum Uluslararası Kızılhaç Komitesi dahil uluslararası kuruluşlar tarafından teyit edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bile "Azerbaycan'ın sivil halkı hedef aldığı" yönündeki iddiaların hiçbir gerçeği yansıtmadığını ifade ettiğini, bu bakımdan Azerbaycan'ın faaliyetlerine karşı ileri sürülen görüşlerin hiçbir dayanağının bulunmadığını belirten Hacızade, açıklamasında şunları kaydetti:

Sömürge politikası çerçevesinde insan haklarına hiçbir önem vermeyen Fransa'nın, topraklarında birçok halkın ve etnik azınlığın refah içinde yaşadığı Azerbaycan'a ders vermeye çalışması kabul edilemez. Yaklaşık 30 yıldır hakları ihlal edilen, topraklarından sürülen ve kitlesel katliamlara maruz kalan Azerbaycanlıların hakları konusunda herhangi bir yorum yapmayan Fransa'nın şimdi Ermenilerin haklarını savunması, Fransa'nın iyi niyetli olmadığını gösteriyor.

Azerbaycan, Ermeni silahlı kuvvetlerinin topraklarımızdan çıkarılması ve silahsızlandırılmasının yanı sıra Ermeni halka yardım ediyor ve onların Azerbaycan toplumuna entegrasyonu için çalışıyor.

Fransa'nın barışa hizmet etmeyen ve bölgede kaos yaratma çabalarının sonuç vermeyeceğini bir kez daha beyan ediyoruz.

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