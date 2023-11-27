Azerbaycan'dan Türkiye'ye şehit askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucu şehit olan 3 asker için Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

KAYNAK: İHA
Azerbaycan'dan Türkiye'ye şehit askerler için taziye mesajı

Azerbaycan, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düşen askerler için Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucunda şanlı Türk ordusunun askerinin şehit olması ve yaralanması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız, bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz" ifadelerini kullandı. Hasanov, ölenlerin yakınlarının acısını paylaştığını belirterek yaralılara acil şifalar diledi.

3 ASKER ŞEHİT OLDU

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, 2 asker ise yaralanmıştı. Hastaneye sevk edilen Er Fevzi Kızıltaş ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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