Aziz Yıldırım'ın kardeşinden Erden Timur hamlesi

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Aziz Yıldırım'ın kardeşinden Erden Timur hamlesi
Erden Timur ile görüşen Acar Yıldırım görevine devam etmesi için çağrıda bulundu.

Galatasaray Divan Kurulu üyesi olan Aziz Yıldırım’ın kardeşi Acar Yıldırım’dan sürpriz bir hamle geldi.

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Adaylığını açıklayan Dursun Özbek’in yeni listesinde görev almayacağı konuşulan Erden Timur ile bir araya gelen Yıldırım kararından vazgeçmesini tavsiye etti.

Camiaya karşı bir takım kırgınlıkları olduğu söylenen Erden Timur için Acar Yıldırım’ın yanı sıra pek çok isim de desteğini açıkladı.

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Sarı-kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyadan görevine devam etmesi için çağrıda bulundu.

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