Egzotik hayvan kaçakçılığına 36 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın denetiminde, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesi ve CITES (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) ihlalleriyle mücadele amacıyla bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, söz konusu suçlarla ilişkilendirilen 11 şahıs üzerinde teknik ve fiziki gözetim yürüten ekipler, elde edilen haksız kazancın izini sürmek için Türkiye Bankalar Birliği ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile iş birliği içinde çalıştı.

Ekipler, şüphelilerin kimlik ve adres bilgilerini belirleyerek, İstanbul’un yanı sıra 15 farklı ilde, 17 Ocak’tan 29 Nisan’a kadar zaman zaman düzenlenen baskınlarda toplam 36 kişiyi gözaltına aldı.

Yapılan operasyonlarda 565 egzotik hayvanın yanı sıra, çeşitli hayvansal ürünler, çip ve çip okuyucular, binlerce hayvan tanımlama bileziği ve lisanssız bir tabanca ele geçirildi.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan şahıslardan 27’si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 29 Nisan’da gözaltına alınan 9 kişi ise adli makamlara sevk edildi.