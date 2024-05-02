Dervişoğlu yeni anayasaya destek şartını açıkladı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Kurtulmuş ve Dervişoğlu görüşme sonrası açıklamalar yaptı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, yanı anayasa yapımı sürecinin nasıl işleyeceği konusunda konuştu. Kurtulmuş, anayasa tekliflerini parlamentoda ekim ayından itibaren tartışılabileceğini söyledi.

Kurtulmuş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Ben ziyaret ettiğim partilerde diyaloğa açık bir anlayış olduğunu, şeffaf bir zeminde tartışılmasına yönelik bir siyasal zemin görmekten ötürü son derece memnunum. Bu işle ilgili ilke üzerinden söyleyeceğimiz bir başka söz ise bu işin doğru zeminde tartışılmasıdır. Türkiye’de anayasa tartışması bizim bildiğimiz 10 yıllardır devam eder. Hatta 1982 Anayasası kabul edildiği günden bu yana çok tartışılmış, üzerine yapılan değişikliklere rağmen ruhunu koruyan bir anayasadır.

Parlamentodaki partilerin büyük bir kısmı yeni bir anayasayı hep kendi siyasal ajandalarında tutmuşlardır. Partilerin anayasaları olmaz, anayasa teklifleri olur. Bu anayasanın milletin anayasası olması için hepimizin elini taşın altına koyması lazım. Benim Meclis Başkanı olarak üzerine titizlikle eğileceğim konu bunun siyasal magazin üzerinden tartışılmamasını sağlamaktır. Yeni dönemde siyasal partilerden beklentimiz bunun yönteminin ne olacağına ilişkin yazılı tekliflerini alacağız. Belki mayıs sonu haziran ortalarına kadar bu teklifleri olgunlaştırıp partilerin kendi anayasa tekliflerini hazırlamak ya da bunları tartışarak önümüzdeki dönemde ekim ayından itibaren bunların Parlamento çatısında tartışılması mümkün olabilir.”

DERVİŞOĞLU ANAYASAYA DESTEK ŞARTINI AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ise yeni anayasa çalışmalarına destek şartını açıkladı. Dervişoğlu, parlamenter sisteme geçişe dikkat çekerek şunları söyledi:

“Biz İYİ Parti olarak bu sistem yürürlüğe girmeden önce bu sistemden kaynaklı olan sorunlara işaret ederek yolculuğumuzu sürdürdük. Parlamenter demokratik sistem arayışımız devam ediyor. Bu yönde bir anayasa değişikliği söz konusu olursa biz buna açık oluruz. Meclis Başkanımızın görevi tarafsızdır. Kendisi ülke için bir ihtiyaca işaret ediyor. Ancak ülkenin başka sorunları da var. Anayasa tartışmalarının bu sorunları gölgelememesi lazım. Ciddi bir ekonomik darboğaz yaşanıyor. Tencereler kaynamıyor. İnsanlarımız açlık sınırının altında yaşıyor. Eğitimden kaynaklı sorunlar var. Gençlerimiz vize kuyruklarında kendilerine gelecek arıyor. Sınırlarımızda sorunlar var. Bunların unutulmaması lazım. Ülkemiz demografik istilayla da karşı karşıyadır. Meclis Başkanımızın ziyaretini anlamlı buluyorum. Bu bir bilgilendirme olduğu kadar ülke sorunlarını da konuştuğumuz bir görüşme oldu.”