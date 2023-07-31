Azerbaycan’ın eski başbakanı Suret Hüseynov İstanbul’da vefat etti

DHA'nın haberine göre; Huseynov’un cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Havalimanında fenalaştı

Huseynov, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldiğinde ani bilinç kaybı ve kalp durması yaşadı. 112 Acil Servis ambulansı ile entübe edilerek hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden açıklama

Medipol Mega Üniversitesi Hastanesi, Huseynov’un ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, Huseynov’un Arnavutköy Devlet Hastanesi’nden üçüncü basamak yoğun bakım ünitesine sevk edildiği, ancak hastaneye ulaştığında bilincinin kapalı, solunum ve kalp atımının olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan bütün çabalara rağmen döndürülememiştir” ifadesi kullanıldı.

Yapılan açıklamada, "Azerbaycan eski başbakanlarından Sayın Suret Huseynov, bugün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği ani bilinç kaybı ve kalp durması nedeniyle 112 Acil Servis ambulansı ile entübe edilip kalp akciğer canlandırma manevrası eşliğinde İstanbul Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne getirilmiş, burada canlandırma manevrası eşliğinde gerekli tedaviler uygulanmış ve üçüncü basamak yoğun bakıma sahip olan Medipol Mega Üniversite Hastanemize sevki yapılmış ve kalp akciğer canlandırma müdahalesi altında hastanemiz acil servisine getirilmiştir. Yapılan ilk muayenesinde bilincinin kapalı, doğal solunum ve kalp atımının olmadığı saptanmıştır. Bu koşulda canlandırma müdahalesine devam edilmiş ve gerekli medikal tedaviler yapılmıştır. Ancak yapılan bütün çabalara rağmen döndürülememiştir" denildi.

SURET HÜSEYNOV KİMDİR

Suret Hüseynov, 1. Karabağ Savaşı'nda rol alan Azerbaycanlı komutan ve 1993-1994 yılları arasında Azerbaycan başbakanı olan siyasetçi.

1992-1993 yılları arasında Gence'de Azerbaycan Savunma Bakanlığı'na bağlı bir alayın komutanlığını yapmıştır. 1992'de 1. Karabağ savaşında emrindeki birliklerle Dağlık Karabağ'ın %52'sini Ermenilerden geri almıştır. Aldığı zaferler nedeniyle 1992'den 1994'e dek Azerbaycan'da "Halk Kahramanı" unvanını almıştır. Ancak 1993 Ocak'ında sert kış koşullarında başlattığı hücumda yenilgi almış ve birliklerini Ağdere'den çekmek zorunda kalmıştır. Bu yenilgi sonrası görevden alınması ve Kelbecer'in işgal edilmesinden sonra demokratik seçimle başa gelen Azerbaycan'ın 2.cumhurbaşkanı olan Ebulfez Elçibey'e karşı 1993 yılında Gence'de isyan başlatmıştır. Birliklerini Gence'den Bakü'nün önüne kadar götürür. Bu durum sürmekte olan savaşın gidişatını iyice değiştirir. İç savaş çıkmasından endişe eden Elçibey, görevinden ayrılıp Nahçıvan'a doğduğu köye gider. Cumhurbaşkanı koltuğuna Elçibey'in Nahçıvan'dan Bakü'ye çağırdığı Haydar Aliyev gelmiş ve Bakü önlerine kadar gelen Suret Hüseynov'la arasında kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeler sonunda Suret Hüseynov'u başbakan atamıştır. 1995 senesinde vatana ihanetten yargılanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 17 Mart 2004 tarihinde affedilmiştir.