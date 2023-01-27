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Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı. 1 ölü

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne silahlı saldırı düzenlendi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:56
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Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı

Azerbaycan'ın İran Elçiliği'ne saldırı. 1 ölü
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Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliği'ne bir kişi kalaşnikofla saldırdı.

Saldırgan Büyükelçiliğin Güvenlik Şefini vurarak öldürdü. Saldırıya müdahale eden iki güvenlik personeli de yaralandı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"27 Ocak 2023 tarihinde Bakü saatiyle 08:30 sıralarında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçiliğine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırgan, Kalaşnikof otomatik silahıyla koruma müdürü öldürdü. Büyükelçiliğin iki güvenlik görevlisi de saldırıyı engellerken yaralandı. Durumları iyi. Halihazırda hain saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Olayın detayları hakkında kamuoyuna ek bilgi verilecektir. Allah şehidimize rahmet eylesin!"

 

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Misafir
27.01.2023 10:24
Yine ortalığı karıştırmak isteyen birileri var. Bu olay en çok kime yarar? Cephe genişlemesi hangi ülkenin işine gelir?  
 
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