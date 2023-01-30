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Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin personeli tahliye edildi

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin personeli ile aileleri ve büyükelçiliğe yapılan saldırıda hayatını kaybeden güvenlik amirinin cenazesi Bakü'ye getirildi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 08:58
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Saldırı düzenlenen Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin personeli tahliye edildi

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğinin personeli tahliye edildi
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Uçakla Bakü'ye gelen Tahran Büyükelçiliği personeli ve ailelerini Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov ve bakanlık yetkilileri karşıladı. Saldırıda şehit olan güvenlik amiri üsteğmen Orhan Askerov'un cenazesi de aynı uçakla getirildi.

Halefov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırının terör eylemi olduğunu söyledi.

Böyle bir olayın yaşanmasını beklemediklerini belirten Halefov, "Bu kabul edilemez bir şey. Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ne göre her devlet, ülkedeki büyükelçiliklerin güvenliğinden sorumludur. Doğal olarak meydana gelen terör saldırısında İran sorumluluk taşıyor. İran, yükümlülüğü gereği yaşanan terör eylemini kapsamlı, her yönüyle ve şeffaf şekilde araştırmalı, suçluları ve onların arkasında duran güçleri belirlemeli ve onları cezalandırmalıdır. Bu bizim İran'dan net talebimizdir." dedi.

"İRAN'A İTİMADIMIZ YOKTUR"

Halefov, olayın aydınlatılması için ilgili uluslararası mekanizmaları da kullanmayı planladıklarını bildirerek, "Cumhurbaşkanımız, zor bir karar da olsa Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edilmesi kararını aldı. Herhangi bir ülkede büyükelçiliğin faaliyetini, diplomatik faaliyeti durdurmak sorumluluk gerektiren bir karardır. Fakat büyükelçilik personelimizin güvenliğinin sağlanması açısından İran'a ümidimiz ve itimadımız yoktur." ifadelerini kullandı.

Komşu ülkede şehit verdikleri için büyük üzüntü duyduklarını vurgulayan Halefov, "Tahran Büyükelçiliğinin diplomatik faaliyeti tamamen durduruldu. Orada binanın ve emlakin korunması için 5 kişi kalacak fakat bu kişiler diplomatik faaliyet göstermeyecek. Tebriz Başkonsolosluğumuz ise faaliyetini sürdürecek." bilgisini paylaştı.

NE OLMUŞTU

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliğine 27 Ocak sabah saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda büyükelçiliğin güvenlik amirinin hayatını kaybettiği ve iki güvenlik görevlisinin yaralandığı bildirilmişti.

İranlı yetkililer, saldırganın olaydan sonra yakalandığını açıklamıştı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınamış ve Tahran Büyükelçiliğinin tahliye edileceğini duyurmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de yaptığı açıklamada, saldırıyı terör eylemi şeklinde nitelendirmişti. (AA)

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adem
30.01.2023 09:33
bunları yaptıranlar dünyada terör estiren devletleri yönetenkişiler,amaçları zannedersem Türklerle ilgili bir durum,bunlar deneni yapmadıkları için herhalde ülke içinde bu güçler aracılığı ile yaptırı  
 
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