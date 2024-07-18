‘Azerbaycan'ın Sırları’ kitabı yayımlandı

Bölümler arasında "Türkiye-Azerbaycan Kardeşliği", "Ortak Kültürel Miraslarımız", "UNESCO Listelerinde Azerbaycan" ve "Şuşa" gibi başlıklar bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın önsözünde Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi ve toprak bütünlüğünü yeniden kazanmasındaki başarılarını vurguladı. Erdoğan, Zengezur Koridoru'nun Türk devletleri arasındaki bağları güçlendireceğini ve Türk kültürünün gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, "Azerbaycan'ın Sırları" kitabının bu hedefe ulaşmada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, kitabı hediye olarak aldı ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a sosyal medya üzerinden teşekkür etti. Altun, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini pekiştirecek çalışmalara devam edeceklerini belirtti.