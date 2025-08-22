Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kararı kaldırıldı!

Düzenleme: Kaynak: Sözcü Gazetesi
İBB'ye yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmaların kilit ismi Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlıktan faydalanarak ev hapsine alınmıştı. Sözcü'nün aktardığına göre Aktaş’ın ev hapsi kararı da kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sürdürülen "yolsuzluk" soruşturmasında önemli isim olan ve suç örgütü lideri olduğu iddia edilen Aziz İhsan Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilmişti.

İTİRAFÇILARIN EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Sözcü'de yer alan habere göre alınan son bir karar ile Aktaş’ın ev hapsi kararı da kaldırıldı.

Öte yandan etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilen iş insanı Adem Soytekin, İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız ve Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın da ev hapsi kararları kaldırıldı.

Aziz İhsan Aktaş’tan Beşiktaş Belediyesi’ne haciz iddiası: İtirafçı olduktan sonra tahliye edilmiştiAziz İhsan Aktaş’tan Beşiktaş Belediyesi’ne haciz iddiası: İtirafçı olduktan sonra tahliye edilmişti

Suikast iddialarının odağındaki Selahattin Yılmaz konuştuSuikast iddialarının odağındaki Selahattin Yılmaz konuştu

