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Aziz Sancar’ın acı günü. Ailesinden iki kişiyi bir gün arayla kaybetti

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ın kardeşi emekli Tuğgeneral Kenan Sancar ve eşi Nezihe Sancar bir gün arayla hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 11:36
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Aziz Sancar’ın acı günü. Ailesinden iki kişiyi bir gün arayla kaybetti. Kardeşi emekli Tuğgeneral Kenan Sancar ve eşi Nezihe Sancar vefat etti

Aziz Sancar’ın acı günü. Ailesinden iki kişiyi bir gün arayla kaybetti
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İzmir’de yaşayan Kenan Sancar’ın eşi Nezihe Sancar 1 Kasım tarihinde hastalığını nedeniyle hayatını kaybederken eşinden bir gün sonra Kenan Sancar yaşamını yitirdi.

Aziz Sancar’ın yeğeni Ülkü Sancar sosyal medya hesabından çiftin vefat haberini paylaştı. Ülkü Sancar, şu ifadeleri kullandı:
"Canımız ,çınarımız,General Kenan Sancar ve altmış yıllık hayat arkadaşı Nezihe Sancar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Seni sözünle ,özünle uğurluyoruz -Zamanın içinde yeri kalmadığını anladığında gitmesini bilen insan en asil insandır. Allah Rahmetiyle kuşatsın Paşam."

Nezihe Sancar Izmir Seferhisar da toprağa verilirken, Kenan Sancar’ında aynı yerde toprağa verileceği belirtildi.

Kenan Sancar HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da kuzeni olduğu biliniyor. 

Aziz Sancar'ın En büyük ağabeyi Kenan Sancar, 1985’te Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, emekli tuğgeneraldi. Kurmay olmadığı halde Tuğgeneral olan ender albaylardan.

Ağabeyi Tahir Sancar, emekli Yarbay. Küçük kardeşi Hasan Sancar, makine mühendisi. Ablaları Yıldız, Edibe, Seyran Sancar ev kadınları. Ağabeyi Orhan Sancar, emekli işçi.(Aziz Sancar'ın BBC'ye verdiği röportajdan alınmıştır)

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Oğuzhan
3.11.2022 11:53
Tanrıdan rahmet olsun ışıklar içinde uyusunlar, böyle soylu vatan sever bir aileden çıkana birde bakın al nereye korsan koy Mithat Sancar pkk siyasi kolu hdp millet vekili yazıklar olsun sana.  
 
Şerif GÜL
3.11.2022 11:52
Sayın Hocam, Allah Kenan Paşa'ya ve Nezihe Hanımefendiye rahmet eylesin size de sağlıklı uzun ömürler versin. Başınız sağ olsun.  
 
Menderes YILDIRIM
3.11.2022 11:48
BU VATAN' ın neresinden olursa olsun, Yüreği bu vatan için ATAN herkes VATANI ve BAYRAĞI SEVMEKTEN KARDEŞTİR. Abimize, Kardeşimize ve Eşine ALLAH RAHMET EYLESİN. RUHLARI ŞAD OLSUN.  
 
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