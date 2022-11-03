Aziz Sancar’ın acı günü. Ailesinden iki kişiyi bir gün arayla kaybetti

İzmir’de yaşayan Kenan Sancar’ın eşi Nezihe Sancar 1 Kasım tarihinde hastalığını nedeniyle hayatını kaybederken eşinden bir gün sonra Kenan Sancar yaşamını yitirdi.

Aziz Sancar’ın yeğeni Ülkü Sancar sosyal medya hesabından çiftin vefat haberini paylaştı. Ülkü Sancar, şu ifadeleri kullandı:

"Canımız ,çınarımız,General Kenan Sancar ve altmış yıllık hayat arkadaşı Nezihe Sancar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Seni sözünle ,özünle uğurluyoruz -Zamanın içinde yeri kalmadığını anladığında gitmesini bilen insan en asil insandır. Allah Rahmetiyle kuşatsın Paşam."

Nezihe Sancar Izmir Seferhisar da toprağa verilirken, Kenan Sancar’ında aynı yerde toprağa verileceği belirtildi.

Kenan Sancar HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın da kuzeni olduğu biliniyor.

Aziz Sancar'ın En büyük ağabeyi Kenan Sancar, 1985’te Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı, emekli tuğgeneraldi. Kurmay olmadığı halde Tuğgeneral olan ender albaylardan.

Ağabeyi Tahir Sancar, emekli Yarbay. Küçük kardeşi Hasan Sancar, makine mühendisi. Ablaları Yıldız, Edibe, Seyran Sancar ev kadınları. Ağabeyi Orhan Sancar, emekli işçi.(Aziz Sancar'ın BBC'ye verdiği röportajdan alınmıştır)