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  • Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!

Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!

Sözcü yazarı, gazeteci Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalı' yazan tişört giyen Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar’ın cumhurbaşkanı olmasını istediğini yazdı…

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 17:40
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Sözcü yazarı Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız

Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
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Türkiye’nin gururu, Nobel ödüllü Türk Profesör Aziz Sancar “KKTC tanınmalı” yazan tişört giymişti.

Sözcü yazarı, gazeteci Yılmaz Özdil’den Aziz Sancar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ŞÖYLE BİR CUMHURBAŞKANIMIZ OLSUN İSTERDİM"

Sancar’ın cumhurbaşkanı olmasını istediğini belirten Özdil mesajında; “ABD’yle Yunanistan’ın kolumuzu bükmeye çalıştığı şu dönemde, Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalı yazan tişört giydi… Şöyle bir cumhurbaşkanımız olsun isterdim” ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım:

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Uzay Fenercioğlu
22.10.2022 18:58
Herkes kendi bildiği işi yapsın. Bilimde olduğu kadar, sanatta, siyasette, gazetecilikte vb. Her alanda Aziz Sancar gibi insanlara ihtiyaç var ve potansiyel de insanlar bu memlekette var.  
 
Bülent
22.10.2022 18:51
Tanimiyan lardan biride sözde kardeş ülke Azerbaycan  
 
Türk oğlu
22.10.2022 18:50
Tamamda siyasetten anlamalı cesaretli olmalı buna tek uyan Kemal Kılıçdaroğludur cetelere hırsızlara vatan hainlerine savaş açandır sermayenin değil halkın adamıdır korkusuzdur  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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