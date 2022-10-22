Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!

Türkiye’nin gururu, Nobel ödüllü Türk Profesör Aziz Sancar “KKTC tanınmalı” yazan tişört giymişti.

Sözcü yazarı, gazeteci Yılmaz Özdil’den Aziz Sancar ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

"ŞÖYLE BİR CUMHURBAŞKANIMIZ OLSUN İSTERDİM"

Sancar’ın cumhurbaşkanı olmasını istediğini belirten Özdil mesajında; “ABD’yle Yunanistan’ın kolumuzu bükmeye çalıştığı şu dönemde, Nobel ödüllü Profesör Aziz Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanınmalı yazan tişört giydi… Şöyle bir cumhurbaşkanımız olsun isterdim” ifadelerini kullandı…

İşte o paylaşım: