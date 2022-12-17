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  • Aziz Sancar’ın adı hangi havalimanına verildi? Mardin Havalimanı’nın adı Aziz Sancar mı oldu?

Aziz Sancar’ın adı hangi havalimanına verildi? Mardin Havalimanı’nın adı Aziz Sancar mı oldu?

Nobel Ödüllü Türk bilim insanı Aziz Sancar’ın adı Türkiye’de bir havalimanına verildi. Aziz Sancar ile ilgili kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Peki, Aziz Sancar’ın adı hangi havalimanına verildi? Mardin Havalimanı’nın adı Aziz Sancar mı oldu?

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 20:12
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Aziz Sancar’ın adı hangi havalimanına verildi? Mardin Havalimanı’nın adı Aziz Sancar mı oldu?

Aziz Sancar’ın adı hangi havalimanına verildi? Mardin Havalimanı’nın adı Aziz Sancar mı oldu?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Mardin’de açıklamada bulundu. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ne dedi? Aziz Sancar’ın adı hangi havalimanına verildi? Mardin Havalimanı’nın adı Aziz Sancar mı oldu?

Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada Mardin Havalimanı'nın adının Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirildiğini açıkladı.

Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti, 'Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim.' dedik. Kabul edenler, kabul etmeyenler? İttifakla kabul edilmiştir. Mardin'in medarıiftiharı, Nobel ödüllü Profesör Doktor Aziz Sancar Hoca'mızın adı bundan sonra Mardin'e girerken Mardin Havalimanı'nın gönderinde de görülecek; Mardin Profesör Doktor Aziz Sancar Havalimanı."

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