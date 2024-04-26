'Aziz Yıldırım aday olmayacak'

Kaynak: Haber Merkezi
'Aziz Yıldırım aday olmayacak'
Fenerbahçe'de gözler muhalefete çevrilmişken gazeteci serkan Korkmaz'ın Aziz Yıldırım iddiası ortalığı karıştırdı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada, "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak." ifadelerini kullanmıştı.

Koç Divan Kurulu'ndaki konuşmasında, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın." demişti.

Ancak gazeteci Serkan Korkmaz Ali Koç'un devam edeceğini söyledi.

Serkan Korkmaz, "Bence Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Aday Olmayacak Ali Koç Devam Edecek!" diyerek gündem yarattı.

İŞTE SERKAN KORKMAZ'IN İDDİASI:

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