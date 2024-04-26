Fenerbahçe Suudi Arabistan'a U19 takımını götürmüş

Riyad'da yaşanan Süper Kupa rezaleti sonrası ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Fenerbahçe Ali Koç'la aralarında geçen konuşmayı anlattı.

İşte Büyükekşi'nin gündem yaratan sözleri:

Riyad maçı öncesi Riva'daki Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç, Bakan Bey'in (Osman Aşkın Bak) yanında 'Riyad'daki maçta yabancı hakem olmazsa U19'la çıkacağız' dedi.

Biz de 'Bunu düşünelim' dedik.

Ancak Halil Umut Meler'in yumruklanması sonrası o atmosferde Türk hakemliğine zarar vereceği için kabul etmedik.

Fenerbahçe, U19 takımını Riyad'a getirdi.