Sinan Engin Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı

Trendyol Süper Lig’in 34. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisine düşen Fenerbahçe’nin iddiasını sürdürmek için kazanması gerekirken aynı şekilde Avrupa Ligi için Trabzonspor ile mücadele eden Beşiktaş’ın da başka şansı yok.

Durum böyle olunca tüm gözler kritik derbiye çevrilirken ünlü yorumcu Sinan Engin’den flaş bir tahmin geldi.

Sinan Engin yaptığı açıklamada derbiyi Fenerbahçe’nin kazanacağını söyleyerek "Beşiktaş belki tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiriyor. Fenerbahçe şanssızlığını kırarak kazanır diye düşünüyorum ama kolay maç olmaz. Beşiktaş'ın kolay pes edeceğini düşünmüyorum" dedi.