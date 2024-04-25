Sinan Engin Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Engin Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin sonucunu açıkladı
Bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için Sinan Engin tahminini yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 34. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

27 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşma Ülker Stadyumu’nda oynanacak.

Şampiyonluk yarışında Galatasaray’ın gerisine düşen Fenerbahçe’nin iddiasını sürdürmek için kazanması gerekirken aynı şekilde Avrupa Ligi için Trabzonspor ile mücadele eden Beşiktaş’ın da başka şansı yok.

Durum böyle olunca tüm gözler kritik derbiye çevrilirken ünlü yorumcu Sinan Engin’den flaş bir tahmin geldi.

Sinan Engin yaptığı açıklamada derbiyi Fenerbahçe’nin kazanacağını söyleyerek "Beşiktaş belki tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiriyor. Fenerbahçe şanssızlığını kırarak kazanır diye düşünüyorum ama kolay maç olmaz. Beşiktaş'ın kolay pes edeceğini düşünmüyorum" dedi.

İlgili Haberler
Fenerbahçeli Buse Naz evire çevire dövdü. Türk gibi kuvvetli sözünü kanıtladı.
Ergin Ataman'a soruşturma
Vuchkova Fenerbahçe'de
Vuchkova Fenerbahçe'de
Usta raket müjdeyi verdi
Usta raket müjdeyi verdi
Serdar Ali Çelikler Ali Koç'un Aziz Yıldırım planını açıkladı
Rafael Nadal turnuvaya galibiyetle başladı
Rafael Nadal turnuvaya galibiyetle başladı
Neriman kararını verdi
Morutan gerçeği herkesi ağlattı. 'Bu kadar da olmaz' dedirten olay
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek
Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi için mücadele edecek
Son Haberler
İsteme merasiminde yaşayan duygusal anlar viral oldu Video
İsteme merasiminde yaşayan duygusal anlar viral oldu
Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu Yaşam
Yüksekova iki mevsimi birden yaşıyor. Karpostallık görüntüler oluştu
Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı Gündem
Kapısı açık ilerleyen yolcu otobüsünden düşen kadın ağır yaralandı
Boeing'in ilk insanlı uzay uçuşu için geri sayım başladı Dünya
Boeing'in ilk insanlı uzay uçuşu için geri sayım başladı
Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi Gündem
Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek gösterisi düzenledi
Ege Üniversitesi kampüsünde domuz yavrularıyla köpekler arasında kovalamaca Video
Ege Üniversitesi kampüsünde domuz yavrularıyla köpekler arasında kovalamaca