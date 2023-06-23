Aziz Yıldırım adaylığını açıklayınca Uğur Dündar videolu mesaj gönderdi

Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, eski Başkan Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkında yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Aziz Yıldırım adaylığını açıklayınca Uğur Dündar videolu mesaj gönderdi

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün düzenlediği basın toplantısında Uğur Dündar hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Uğur Dündar aday olmak istiyor dediler, olmaz dedim. Olmak istiyor dediler. Zaman geçti, iki ay kala yine geldiler. O zaman gelsin görüşürüz dedim. Seçimlere bir ay kala geldi. Ali Yıldırım'ın evinde, 8 kişi, Saadettin Tantan, ben, Mahmut Uslu, İlhan Ekşioğlu böyle bir yemek yedik. Orada şunu söyledi. 8 şahidim var. Ben dedi, divan başkanı olmak istiyorum. Artık televizyonculuğu bırakacağım, gazetede yazmayı da azaltacağım dedi.

Çocuklarıma bırakacağım en büyük onur ve şeref Fenerbahçe Divan Başkanlığı'dır dedi. Seçilmek ve seçilmemek var dedim. Bunun üzerine biz destekledik. Ben ameliyat oldum, geldim aradım. Oyunuzu verin dedim. Neden destekledim? Ali Bey hata yapıyor, ona birisinin yanlış demesi lazım diye destekledim. Seni destekliyoruz Ali Bey'le kavga et derdimiz yok da dedim. Ali Bey iyi oluyorsa destekle, kötü yapıyorsa uyar dedim. Geldiğimiz noktada maalesef kulüpte siyaset daha çok arttı. Fenerbahçe Spor Kulübü, üst kimliktir."

''DÜN BENDEN İYİSİ YOKTU''
Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Aziz Yıldırım'ın bu sözleri sonrası sosyal medya hesabı üzerinden videolu paylaşım yaparak, "Dün benden iyisi yoktu... Kendisine hiçbir saygısızlık yapmamış olmama rağmen bugün de benden kötüsü" notunu düştü.

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