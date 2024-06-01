Aziz Yıldırım ve Mourinho Londra'da yüz yüze geldi. Tepkisi olay oldu

8-9 Haziran tarihleri arasında Fenerbahçe'de gerçekleşecek Olağan Genel Kurul öncesi sıcak saatler yaşanıyor.

MOURINHO'YU ALİ KOÇ'A KAPTIRDI

Acun Ilıcalı ile birlikte Londra'ya giden Ali Koç burada rakibi Aziz Yıldırım'ın vaadi olan Jose Mourinho ile görüştü.

Taraflar arasında yapılan görüşmeler sonrası Ali Koç ve Jose Mourinho 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

Ali Koç'un bu hamlesi taraftarları heyecanlandırırken en büyük vaadini rakibine kaptıran Aziz Yıldırım'da hayal kırıklığı yarattı.

YÜZ YÜZE GELDİLER

Yaşananlar sonrası Şampiyonlar Ligi finali için Londra'ya Wembley'e giden Aziz Yıldırım gördüğü karşısında şok oldu.

Karşılaşmayı tribünde Real Madrid taraftarları ile izleyen Aziz Yıldırım maç öncesinde röportaj veren Mourinho ile karşılaştı.

TELEFONUYLA OYNADI

Aziz Yıldırım'ın Mourinho'ya bakmayıp telefonu ile oynaması dikkat çekti.