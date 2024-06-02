FETÖ’cüler canlı yayında CNN Türk muhabirine saldırdı: O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
FETÖ’cüler canlı yayında CNN Türk muhabirine saldırdı: O anlar saniye saniye böyle kaydedildi

CNN Türk'ün Amerika muhabiri Yunus Paksoy, Pensilvanya'da bulunan Fetullah Gülen'in evinin dışında canlı yayın yaparken, örgüt üyelerinin saldırısına maruz kaldı. Saldırı esnasında Paksoy'a bir araç sürüldü ve kamerası hasar gördü.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in örgüt yöneticileri tarafından kaçırıldığı ve başka yere götürüldüğü iddiaları güçlenirken, 1999'dan beri FETÖ'nün merkezi olarak kullanılan Pensilvanya'daki malikanede, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in kaçırıldığı iddialarıyla birlikte hareketlilik sona erdi. Havadan çekilen görüntüler, malikanede kimsenin bulunmadığını ortaya koydu.

FETÖ'CÜLER YUNUS PAKSAY'A CANLI YAYINDA SALDIRDI

CNN Türk'ün Amerika muhabiri Yunus Paksoy, canlı yayın sırasında bir saldırıya maruz kaldı. FETÖ mensubu olduğu iddia edilen bir kişi, Paksoy'a aracıyla çarpmaya çalıştı ve ardından araçtan inerek fiziksel şiddet uyguladı. Olay, Paksoy'un canlı yayın yaptığı sırada gerçekleşti ve saldırganın yumruk atmasıyla son buldu.

İLETİŞİM BAKANI ALTUN: HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ABD'de saldırıya uğrayan gazeteci Abdurrahman Paksoy'a geçmiş olsun dileklerini iletti ve saldırıya karışanların cezalandırılması için ABD makamlarıyla iş birliğine gideceklerini açıkladı.

ALTUN, X HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

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UMED SALDIRIYI KINADI

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, gazeteci Yunus Paksoy'a yönelik gerçekleştirilen saldırıyı en güçlü ifadelerle lanetlediğini açıkladı. Dernek, Paksoy'a acil şifalar dilediğini ve olayın yakın takipçisi olacaklarını belirtti. Ayrıca, terörizmle mücadele konusunda kararlı olduklarını ve bu doğrultuda her alanda çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Konuya ilişkin, "Yunus Paksoy'a yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Uluslararası Medya Enformasyon Derneği olarak Yunus Paksoy'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, durumun takipçisi olacağımızı buradan ilan etmek istiyoruz. Teröristlerle her platformda mücadele etmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

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